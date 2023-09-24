Терапевт назвала главную опасность гормональных таблеток

Употребление гормональных препаратов способно привести к тромбозу, поэтому дозировку и курс приёма должен определять врач. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Некоторые препараты имеют свойство повышать свёртываемость крови, что может привести к тромбозу. Это гормональные препараты, в частности оральные контрацептивы", — отметила она.

Только после обследования в больнице пациенту могут прописать такие препараты, а самолечение чревато серьёзными последствиями для здоровья, добавила Романенко. По её словам, врач будет отталкиваться от исходного состояния организма, прописывая гормональные медикаменты.