Составлен топ продуктов для женского здоровья, которые замедлят старение и вернут красоту

Для поддержания женского здоровья и замедления процессов старения необходимо включить в рацион красное мясо, рыбу и зелень. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своём видеоблоге.

"В питании женщинам часто не хватает некоторых веществ, что может привести к очень большим проблемам. Это железо, витамин D3, витамин В12 и реже кальций", — пояснил он.

Женский организм теряет много железа в периоды менструаций, этот дефицит очень трудно восполнить. Чтобы помочь себе, следует как можно чаще потреблять такие продукты, как печень, рыба, птица, красное мясо. Но, чтобы железо легко усваивалось, также нужно добавить в меню овощи, фрукты, зелень.

Кроме того, следует почаще потреблять рыбий жир и печень трески. Эти продукты помогают восполнить D3 в организме, который отвечает за наличие кальция, крепкость костей и отсутствие депрессии, отметил доктор. Как вариант можно пропить биодобавки с этим микроэлементом. А вот витамин B12 мы получаем из мяса, поэтому в группе риска — вегетарианцы, предупредил медик.

Гинзбург напомнил, что о нехватке витаминов в организме сигнализируют усталость, апатия, ухудшение качества волос и ногтей, ускорение процессов старения.