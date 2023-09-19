Родителям рассказали, как распознать признаки глистов у детей

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 1,5 миллиарда людей во всем мире заражены гельминтами. Какие признаки указывают на наличие глистов у детей, рассказала Лайфу Надежда Альмасри — педиатр, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест".

По словам медика, самые распространённые возбудители детских паразитарных инфекций — аскариды, острицы, лямблии. Они живут в организме хозяина и получают от него питательные вещества. Эксперт подчеркнула, что инфицирование происходит через грязные руки, общее постельное бельё и полотенца, плохо промытые продукты или недостаточно термически обработанное мясо. По данным ВОЗ, в основном заражения фиксируют в странах Африки и Азии. Россия в список стран с опасной эпидобстановкой не входит.

"Паразитарные инфекции нередко протекают скрыто, поэтому часто родители узнают о том, что ребёнок заражен, случайно, во время планового осмотра. Однако так бывает не всегда", — заявила эксперт.

По словам врача, самыми яркими симптомами проявляются острицы. По ночам они выползают из заднего прохода, чтобы отложить яйца. Этот процесс сопровождается зудом, из-за которого ребёнок просыпается и не может уснуть. Другие инфекции часто протекают бессимптомно, их можно заподозрить по косвенным признакам, например по боли в животе, нарушениям дефекации, необъяснимой потере веса, аллергии, кашлю или заложенности носа, которые долго не проходят. Если родители отмечают такие симптомы, следует обратиться врачу, рассказала специалист.

Если инфекция подтвердится, ребёнка на время изолируют из детского коллектива. Лечение зависит от типа паразита и степени тяжести болезни. Иногда лечение требуется всем членам семьи, даже если нет никаких признаков. Также будет необходимо провести усиленную влажную уборку и дезинфекцию дома, пояснила эксперт.

По словам медика, не заболеть помогают правила гигиены, особенно мытьё рук с мылом перед едой, после посещения туалета и каждый раз при возвращении с улицы.