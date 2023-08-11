Врач предупредила о малоизвестном последствии заражения ребёнка глистами

Маленькие дети при заражении глистами начинают больше раздражаться и капризничать. Кроме того, паразиты оказывают токсическое воздействие на нервную систему, что может вызвать у ребёнка задержку развития, предупредила врач Надежда Подкорытова.

По словам медика, дошкольники являются категорией, наиболее подверженной заражению гельминтами. А самые распространённые паразитарные заболевания — это аскаридоз и энтеробиоз. Как указала Подкорытова, при заражении у ребёнка нарушается сон, появляется раздражительность, также иногда наблюдается задержка психического и физического развития. Кроме того, при заражении страдают кожные покровы, ЖКТ и органы дыхания. Возникают одышка, тошнота, кожный зуд и различные высыпания.

"Наиболее ранний симптом заражения острицами — зуд в перианальной области, который чаще всего появляется в ночное время. Он обусловлен выходом остриц из анального отверстия и раздражением ими кожи. Зуд продолжается три-четыре дня, потом проходит и возобновляется через две-три недели", — добавила медик в беседе с "Газетой.ru".