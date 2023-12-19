Кризис в отношениях: 5 рабочих способов, как пройти вместе через испытания и вернуть любовь

Кризис бывает не только у личностей, но и у пар: партнёрам нередко приходится переживать время, когда кажется, что "ничего уже не склеишь". Но в любви, как и в жизни, побеждает тот, кто умеет адаптироваться к изменениям, терпеливо ищет варианты решения проблемы и не сдаётся при первой сложности. Любая пара хоть однажды сталкивалась с неожиданными проблемами или даже долгими периодами, когда хочется всё бросить и больше ничего не решать. Некоторые из этих кризисов легко разрешимы, в то время как другие могут поставить под угрозу будущее даже самых здоровых отношений. Лайф поговорил с консультантом по семейным отношениям Олегом Зайцевым и узнал рабочие тактики, как выйти из кризиса и сохранить любовь.

1. "Мы" против "я"

Как преодолеть кризис в отношениях и сохранить любовь? Фото © Freepik / lookstudio

"Успешные отношения балансируют между личными потребностями и потребностями пары. Люди, которые умеют объединять эти два аспекта, часто называют своё партнёрство свободой внутри обязательств", — рассказывает эксперт. Они лелеют потребности друг друга в уединении и самореализации, но не в ущерб своей преданности друг другу. Когда случается кризис, такие партнёры сразу же начинают ставить нужды отношений выше своих личных интересов. Они верят, что оба поддержат личный путь друг друга, когда кризис пройдёт.

2. Проявите к партнёру заботу и сострадание

Во время кризиса в отношениях партнёры могут сказать друг другу обидные слова. Они с равной вероятностью совершат неприятные поступки, которые ещё больше усугубят кризис. Однако на этапе примирения важно проявить сострадание к любимой половинке.

Вместо того чтобы тратить энергию на злость в адрес партнёра, постарайтесь показать ему, что вы всё ещё заботитесь о нём. Любящий человек всегда ответит взаимностью. Олег Зайцев Консультант по семейным отношениям

Кроме того, старайтесь показать человеку рядом благодарность, уточняет эксперт. Это один из действенных способов спасти отношения в кризис и вдохнуть в них жизнь. По словам Олега Зайцева, когда любимый человек делает какую-нибудь мелочь, цените это. Если партнёр заметит, то ему будет намного приятнее решать проблемы и, скорее всего, он захочет ответить тем же.

3. Запишите всё хорошее, что сделал ваш партнёр

Что делать, чтобы в первом же кризисе отношения не распались: 5 решений. Фото © Freepik

"Важно всегда помнить, что ваш любимый человек не так плох, как вам сейчас кажется. Скорее всего, в этих отношениях были моменты, когда вы чувствовали себя абсолютно счастливо", — поясняет консультант по отношениям, CEO компании "Секспедиция" Олег Зайцев. Но вот во время конфликтов кажется, что ошибки наших вторых половинок затмевают то добро, которое они сделали.

Всё, что вам нужно сделать, — напомнить себе, насколько хорошим был ваш партнёр до кризиса. Олег Зайцев Консультант по семейным отношениям

Когда перечислите светлые стороны и хорошие поступки любимой половинки, у вас может появиться больше мотивации согласиться с ней или решить проблему.

4. Постарайтесь сохранить романтику

Когда между партнёрами наступает кризис, один из способов научиться уберечь отношения от развала — не забывать о романтике. Олег Зайцев Консультант по семейным отношениям

Любовь имеет свойство остывать, поэтому делайте вместе простые вещи. Например, сходите на мини-свидание, в кино, за покупками, в гости к старым друзьям, займитесь совместным хобби. Возродить искру поможет сексуальное притяжение. Если вам кажется, что с годами всё потухло и вам больше неинтересна интимная близость, попробуйте изменить правила. А лучше просто воспринимайте интим как игру. Для этого идеально подходят эротические настольные игры. В них партнёры получают необычные задания сексуального характера, выбирают неожиданные позы, получают интересные "наказания". "Всё это помогает сблизиться, возродить огонёк в отношениях. И любой кризис будет легче решить, когда половинка вас сексуально привлекает", — даёт совет Олег Зайцев.

5. Установите границы друг для друга

5 рабочих техник, как преодолеть кризис в отношениях. Фото © Freepik / gpointstudio

Ещё одна стратегия — установить границы друг для друга. Одна из причин, по которой случается кризис в отношениях, — в паре границ либо мало, либо нет вообще.

Поэтому с человеком рядом важно говорить, это поможет сохранить ваши отношения. Расскажите, что от него хотите и чего ожидаете. Олег Зайцев Консультант по семейным отношениям