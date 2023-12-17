"Мне всё льзя": шесть главных идей психолога Татьяны Мужицкой, которые изменят вас раз и навсегда

Татьяна Мужицкая — психолог, бизнес-тренер, тренер НЛП и автор книг, которые дают людям надежду, что всё всегда можно изменить, даже если кажется, что вариантов нет. Если вы ещё не знаете, как качественно и полноценно жить эту жизнь, в чём её смысл и как начать заниматься любимым делом, неплохо зарабатывая на этом, то эта статья для вас!

1. Призвание может прятаться в детстве

Эти советы от психолога Татьяны Мужицкой помогут вам разрешить себе быть счастливым. Фото © Freepik / prostooleh

Чтобы найти то дело, которое будет приносить не только удовольствие, но и достаток, давайте вернёмся в детство. Машины времени у нас нет, поэтому постарайтесь вспомнить, что вы любили делать больше всего.

Именно это занятие может стать основой дела всей жизни. Например, из любителей собирать конструкторы могут получиться хорошие инженеры и дизайнеры. А какое любимое детское занятие было у вас?

2. В погоне за мечтой цените то, что уже имеете

Мы постоянно гонимся за тем, чего у нас нет, забывая, что можем использовать то, что уже имеем, как топливо. Поверьте, многие, возможно, мечтают о стройной фигуре, как у вас, или цвете волос. Поэтому будьте благодарны за то, что имеете. А ещё почаще вспоминайте о достижениях, чтобы мотивировать себя на дальнейший путь к мечте.

3. Научитесь распределять свою энергию

Как заставить свои мечты сбываться? Советы психолога Татьяны Мужицкой. Фото © Freepik / senivpetro

Бывают тяжёлые дни, когда мы устаём и нет сил даже руку поднять. Но если переключиться на другое занятие, то открывается будто второе дыхание. Замечали такое?

Всё дело в том, что в течение дня у нас есть дела, которые забирают энергию. Но есть и её восполняющие. И чтобы оставаться эффективным, нужно прислушаться к себе, выявить оба типа дел и научиться ими балансировать. Так вы не только сможете успевать больше, но и останетесь в хорошем настроении на протяжении всего дня.

4. Мечты без конкретики не исполняются

Подумайте, как часто вы давали себе предновогодние обещания? А как быстро забывали о них? Чтобы не терять время зря, попробуйте назначить дедлайн для своей мечты и придумать чёткую и осуществимую цель, в которую вы верите. Например, "Я хочу похудеть за месяц на 5 килограммов". Когда будет конкретный срок и реализуемая цель, ваша мечта обязательно исполнится.

5. Подружите в себе критика и мечтателя

Идеи психолога Татьяны Мужицкой, которые изменят вашу жизнь раз и навсегда. Фото © Freepik / marymarkevich

Когда что-то не получается, внутри нас просыпается критик и начинает ныть, что всё плохо. В такие моменты нужно передавать эстафетную палочку мечтателю, который сможет придумать, как эту ситуацию можно решить.

Критическое мышление тоже важно. Главное — не давать внутреннему критику сомневаться слишком долго и вовремя подключать креатив для решения проблемы.

6. Мы сами выбираем настройки своей жизни

Любой современный смартфон можно настроить под себя: выбрать яркость экрана, приложения, мелодию звонка и заставку. Точно так же можно настроить и жизнь. Мы сами выбираем работу, окружение и насыщенность своей жизни.