10 настолько глупых пёселей, что их IQ можно сосчитать по выражению морды

Есть породы, которые знамениты своим интеллектом, как, например, пудели или бордер-колли. Но есть и те, кто, наоборот, рекордсмены разве что по глупости. Собрали 10 фото тупеньких, но таких очаровательных собачек.