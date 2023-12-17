10 настолько глупых пёселей, что их IQ можно сосчитать по выражению морды
Есть породы, которые знамениты своим интеллектом, как, например, пудели или бордер-колли. Но есть и те, кто, наоборот, рекордсмены разве что по глупости. Собрали 10 фото тупеньких, но таких очаровательных собачек.
"Кажется, он возомнил себя жабкой", — Rutabaga_Recent.
Фото © Reddit / Rutabaga_Recent
"Клайд пытается вспомнить, где оставил мозг", — froggywest35.
Фото © Reddit / froggywest35
"О_о", — fat_old_boy.
Фото © Reddit / fat_old_boy
"Я пытаюсь работать, а он всё время мешает", — slugcakes.
Фото © Reddit / slugcakes
"Очень важно, чтобы итальянские борзые чистили зубы", — Fearless-Shift.
Фото © Reddit / Fearless-Shift
"У неё... Боже, у неё слюни уже пузырями", — macthebearded.
Фото © Reddit / macthebearded
"Удобно тебе спать так?" — StanintheVan.
Фото © Reddit / StanintheVan
"Она всегда любит ловить летающие тарелки так. По-нормальному — никогда!" — cbaruob.
Фото © Reddit / cbaruob
"Кто-то решил сожрать краситель для бассейна", — potatogirl_star.
Фото © Reddit / potatogirl_star
"Нарисуй меня как одну из своих француженок", — JunkyJunco.
Фото © Reddit / JunkyJunco
Reddit / Fearless-Shift / froggywest35