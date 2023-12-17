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17 декабря, 08:00

10 настолько глупых пёселей, что их IQ можно сосчитать по выражению морды

Есть породы, которые знамениты своим интеллектом, как, например, пудели или бордер-колли. Но есть и те, кто, наоборот, рекордсмены разве что по глупости. Собрали 10 фото тупеньких, но таких очаровательных собачек.

"Кажется, он возомнил себя жабкой", — Rutabaga_Recent.

Фото © Reddit / Rutabaga_Recent

Фото © Reddit / Rutabaga_Recent

"Клайд пытается вспомнить, где оставил мозг", — froggywest35.

Фото © Reddit / froggywest35

Фото © Reddit / froggywest35

"О_о", — fat_old_boy.

Фото © Reddit / fat_old_boy

Фото © Reddit / fat_old_boy

"Я пытаюсь работать, а он всё время мешает", — slugcakes.

Фото © Reddit / slugcakes

Фото © Reddit / slugcakes

"Очень важно, чтобы итальянские борзые чистили зубы", — Fearless-Shift.

Фото © Reddit / Fearless-Shift

Фото © Reddit / Fearless-Shift

"У неё... Боже, у неё слюни уже пузырями", — macthebearded.

Фото © Reddit / macthebearded

Фото © Reddit / macthebearded

"Удобно тебе спать так?" StanintheVan.

Фото © Reddit / StanintheVan

Фото © Reddit / StanintheVan

"Она всегда любит ловить летающие тарелки так. По-нормальному — никогда!" cbaruob.

Фото © Reddit / cbaruob

Фото © Reddit / cbaruob

"Кто-то решил сожрать краситель для бассейна", — potatogirl_star.

Фото © Reddit / potatogirl_star

Фото © Reddit / potatogirl_star

"Нарисуй меня как одну из своих француженок", — JunkyJunco.

Фото © Reddit / JunkyJunco

Фото © Reddit / JunkyJunco

Десять пёселей отказались быть просто милыми и теперь смешат своими глупыми или хмурыми мордами

Десять пёселей отказались быть просто милыми и теперь смешат своими глупыми или хмурыми мордами

Обложка ©

Reddit / Fearless-Shift / froggywest35

Сергей Трофимов
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