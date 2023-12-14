Десять пёселей отказались быть просто милыми и теперь смешат своими глупыми или хмурыми мордами

"Моя собака без вопросов гоняется за койотами, но не пойдёт в туалет на улицу под дождь, если я не накрою её полиэтиленовыми пакетами", — RphilRT.

Фото © Reddit / RphilRT

"Мимика моего пёселя — это какое-то искусство. Как вам?" — Sarsie63.

Фото © Reddit / Sarsie63

"Собака моего друга тоже решила влезть в кадр", — Throat_Butter.

Фото © Reddit / Throat_Butter

"Этот пёс не очень доволен, что его притащили в парк в самую рань", — hawk-queen.

Фото © Reddit / hawk-queen

"Очень уж ей нравятся пузырьки", — MarvelousFizz.

Фото © Reddit / MarvelousFizz

"Собака моего коллеги застряла под сараем... Зато как!" — justintylrallen.

Фото © Reddit / justintylrallen

"Я просто хотел сделать милую фотографию с её новым жетоном..." — MrXq13l.

Фото © Reddit / MrXq13l

"Любимая фотка моей собаки", — SchecterPlayingBard.

Фото © Reddit / SchecterPlayingBard

Фото © Reddit / benbarianthesecond

"Жена отправила эту фотку сегодня после того, как забрала нашу собаку после операции. Говорит, он "всё ещё под воздействием наркоза", — schmerbert.