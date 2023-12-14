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14 декабря, 05:00

Десять пёселей отказались быть просто милыми и теперь смешат своими глупыми или хмурыми мордами

Мы обожаем питомцев в том числе из-за внешности. Какие они очаровашки! Но не все... Герои этой подборки не милые. Вот только от участи стать главными героями фото это их не уберегло. Посмотрите сами!

"Моя собака без вопросов гоняется за койотами, но не пойдёт в туалет на улицу под дождь, если я не накрою её полиэтиленовыми пакетами", — RphilRT.

Фото © Reddit / RphilRT

Фото © Reddit / RphilRT

"Мимика моего пёселя — это какое-то искусство. Как вам?" Sarsie63.

Фото © Reddit / Sarsie63

Фото © Reddit / Sarsie63

"Собака моего друга тоже решила влезть в кадр", — Throat_Butter.

Фото © Reddit / Throat_Butter

Фото © Reddit / Throat_Butter

"Этот пёс не очень доволен, что его притащили в парк в самую рань", — hawk-queen.

Фото © Reddit / hawk-queen

Фото © Reddit / hawk-queen

"Очень уж ей нравятся пузырьки", — MarvelousFizz.

Фото © Reddit / MarvelousFizz

Фото © Reddit / MarvelousFizz

"Собака моего коллеги застряла под сараем... Зато как!" justintylrallen.

Фото © Reddit / justintylrallen

Фото © Reddit / justintylrallen

"Я просто хотел сделать милую фотографию с её новым жетоном..." MrXq13l.

Фото © Reddit / MrXq13l

Фото © Reddit / MrXq13l

"Любимая фотка моей собаки", — SchecterPlayingBard.

Фото © Reddit / SchecterPlayingBard

Фото © Reddit / SchecterPlayingBard

"Чудик мой", — benbarianthesecond.

Фото © Reddit / benbarianthesecond

Фото © Reddit / benbarianthesecond

"Жена отправила эту фотку сегодня после того, как забрала нашу собаку после операции. Говорит, он "всё ещё под воздействием наркоза", — schmerbert.

Фото © Reddit / schmerbert

Фото © Reddit / schmerbert

5 самых крупных пород собак, которых завести не побоятся только самые отважные

5 самых крупных пород собак, которых завести не побоятся только самые отважные

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Reddit / Throat_Butter / hawk-queen

Сергей Трофимов
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