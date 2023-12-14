Десять пёселей отказались быть просто милыми и теперь смешат своими глупыми или хмурыми мордами
Мы обожаем питомцев в том числе из-за внешности. Какие они очаровашки! Но не все... Герои этой подборки не милые. Вот только от участи стать главными героями фото это их не уберегло. Посмотрите сами!
"Моя собака без вопросов гоняется за койотами, но не пойдёт в туалет на улицу под дождь, если я не накрою её полиэтиленовыми пакетами", — RphilRT.
Фото © Reddit / RphilRT
"Мимика моего пёселя — это какое-то искусство. Как вам?" — Sarsie63.
Фото © Reddit / Sarsie63
"Собака моего друга тоже решила влезть в кадр", — Throat_Butter.
Фото © Reddit / Throat_Butter
"Этот пёс не очень доволен, что его притащили в парк в самую рань", — hawk-queen.
Фото © Reddit / hawk-queen
"Очень уж ей нравятся пузырьки", — MarvelousFizz.
Фото © Reddit / MarvelousFizz
"Собака моего коллеги застряла под сараем... Зато как!" — justintylrallen.
Фото © Reddit / justintylrallen
"Я просто хотел сделать милую фотографию с её новым жетоном..." — MrXq13l.
Фото © Reddit / MrXq13l
"Любимая фотка моей собаки", — SchecterPlayingBard.
Фото © Reddit / SchecterPlayingBard
"Чудик мой", — benbarianthesecond.
Фото © Reddit / benbarianthesecond
"Жена отправила эту фотку сегодня после того, как забрала нашу собаку после операции. Говорит, он "всё ещё под воздействием наркоза", — schmerbert.
Фото © Reddit / schmerbert
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Throat_Butter / hawk-queen