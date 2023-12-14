Создают провокации: Телефоны на уроках у школьников назвали отвлекающим фактором
Профессор Комков: Телефоны в школе нарушают учебно-воспитательный процесс
Использование детьми телефонов на уроках не только создаёт в классе неблагоприятную атмосферу, но и серьёзно подрывает эффективность образовательного процесса. Так принятый Совфедом РФ законопроект об ограничении смартфонов в школах прокомментировал председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России Сергей Комков.
Профессор подчеркнул, что миф о возможности задействовать гаджеты в учебных целях сильно преувеличен. Для этого каждая школа оборудована стационарными компьютерами, отметил сопредседатель движения "Образование для всех".
"На уроке телефон является отвлекающим, раздражающим и провоцирующим фактором. Гаджет используется для того, чтобы создавать провокационные ситуации, делаются видеозаписи, используются для создания инсценировок, это нарушает весь учебно-воспитательный процесс. Это нервирует учеников и педагогов, создаёт неблагоприятную обстановку в классе", — посетовал Комков в беседе с RT.
А ещё мобильники представляют опасность для здоровья школьников. Об этом говорит недавний случай в Череповце, где вспыхнул гаджет одной из учениц.
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