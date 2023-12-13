Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования смартфонов на уроках

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об ограничении использования смартфонов во время проведения уроков в школах, который начнёт действовать с 1 сентября 2024 года. Это касается мобильных телефонов и планшетов с сим-картами, даже если они используются в образовательных целях. За принятие закона проголосовало 157 сенаторов.

Согласно закону, гаджеты можно будет использовать только в случаях, когда возникает "угроза жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иные экстренные случаи".

Кроме того, закон позволяет учителям обращаться в органы управления образовательного учреждения для дисциплинарного взыскания в отношении учащихся, нарушивших соответствующий запрет.

Закон "Об образовании в РФ" также устанавливает, что с 1 сентября следующего года для учащихся начальной и средней школы будет введён обязательный урок труда.