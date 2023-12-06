Госдума сразу в двух чтениях одобрила запрет смартфонов для школьников на уроках
Госдума во время пленарного заседания сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о запрете на уроках мобильных телефонов и планшетов с сим-картами, даже если они используются в образовательных целях, а также о внедрении обязательного урока труда (технологии) в программу для начальных и средних классов школы. Закон, за исключением части про обязательный урок труда, вступит в силу со дня его официальной публикации.
Проект "Об образовании в РФ" устанавливает, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий", за исключением случаев, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников или работников школы. Новая норма вступит в силу с 1 сентября 2024 года. В той редакции закона, регулирующего использование телефонов и прочих средств связи учащимися школ, в которой он был принят в первом чтении в ноябре, говорилось о том, что смартфоны на уроках можно будет использовать в учебных целях и экстренных ситуациях. Документ внесла на рассмотрение в палату группа депутатов под предводительством председателя Госдумы Вячеслава Володина в октябре.
Ранее Лайф сообщал, что лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил министру просвещения Сергею Кравцову сделать школы территориями без смартфонов. По мнению парламентария, благодаря данной мере дети не будут отвлекаться на игры во время уроков. А 16 ноября в Госдуме поддержали запрет на использование мобильных телефонов в школах. 4 декабря комитет ГД одобрил ко II чтению поправку об использовании телефонов на уроках.
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