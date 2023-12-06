Госдума сразу в двух чтениях одобрила запрет смартфонов для школьников на уроках

Госдума во время пленарного заседания сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о запрете на уроках мобильных телефонов и планшетов с сим-картами, даже если они используются в образовательных целях, а также о внедрении обязательного урока труда (технологии) в программу для начальных и средних классов школы. Закон, за исключением части про обязательный урок труда, вступит в силу со дня его официальной публикации.

Проект "Об образовании в РФ" устанавливает, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий", за исключением случаев, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников или работников школы. Новая норма вступит в силу с 1 сентября 2024 года. В той редакции закона, регулирующего использование телефонов и прочих средств связи учащимися школ, в которой он был принят в первом чтении в ноябре, говорилось о том, что смартфоны на уроках можно будет использовать в учебных целях и экстренных ситуациях. Документ внесла на рассмотрение в палату группа депутатов под предводительством председателя Госдумы Вячеслава Володина в октябре.