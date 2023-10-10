В России предложили запретить смартфоны в школах

Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил министру просвещения Сергею Кравцову сделать школы территориями без смартфонов. Соответствующее письмо есть в распоряжении Лайфа. По мнению парламентария, благодаря данной мере дети не будут отвлекаться на игры во время уроков.

"Статья 209 Гражданского кодекса РФ и Конституция РФ защищают право собственника владеть своим имуществом, и отбирать смартфоны у школьников учителя не вправе. Поэтому значительная часть российских школ в официальном порядке не ограничивает использование смартфонов во время учебного дня", — сказано в запросе.

По словам Нечаева, 72% жителей России выступают за то, чтобы школьники сдавали свои смартфоны учителям во время уроков. При этом он убеждён, что возлагать на педагогов лишнюю ответственность не стоит. Лидер фракции считает, что проблему со смартфонами можно решить более разумно — сдавать гаджеты на хранение на входе в школу.

Он предложил до конца года провести опрос среди родителей и выбрать один из трёх вариантов. В первом случае смартфон нельзя будет использовать ни на уроках, ни на переменах. Во втором — устройство должно будет сдаваться только на время уроков. В третьем случае использование гаджетов не будут ограничивать. Парламентарий указал, что ограничение не коснётся обычных кнопочных телефонов без функции выхода в Интернет.

"Если большинство родителей проголосуют за то, чтобы сделать школы полностью или частично свободными от смартфонов, до конца текущего учебного года на территории школы следует оборудовать шкафчики для хранения смартфонов", — отметил Нечаев.