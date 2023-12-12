Вспыхнувший на уроке смартфон устроил ученикам череповецкой школы внеочередную перемену
Телефон загорелся на уроке в школе в Череповце, 30 человек эвакуированы
Телефон, который загорелся на уроке в череповецкой школе. Обложка © t.me / МЧС Вологодской области
В Череповце телефон загорелся прямо на уроке в школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным ведомства, всё произошло 5 декабря в десятом часу утра. Учеников от гранита науки отвлёк дым, который пошёл от телефона одной из школьниц. В результате всему классу пришлось эвакуироваться. На улицу выбрались 29 восьмиклассников вместе с педагогом.
При этом пожара, как и пострадавших, удалось избежать. Вспыхнувший телефон лишь повредил поверхность стула, на котором лежал.
Ранее Лайф рассказывал, как телефон стал причиной пожара в квартире в Москве. Гаджет вспыхнул, когда стоял на зарядке. При этом владельцев мобильного в этот момент не было дома — они оставили смартфон на седьмом этаже многоэтажки на Ферганской улице в Выхино-Жулебине и ушли на работу. В итоге огонь охватил всю комнату, и почувствовавшие запах гари соседи вызвали пожарных.