Вспыхнувший на уроке смартфон устроил ученикам череповецкой школы внеочередную перемену

В Череповце телефон загорелся прямо на уроке в школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, всё произошло 5 декабря в десятом часу утра. Учеников от гранита науки отвлёк дым, который пошёл от телефона одной из школьниц. В результате всему классу пришлось эвакуироваться. На улицу выбрались 29 восьмиклассников вместе с педагогом.

При этом пожара, как и пострадавших, удалось избежать. Вспыхнувший телефон лишь повредил поверхность стула, на котором лежал.