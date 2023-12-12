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12 декабря, 07:12

7 человек пострадали при пожаре в доме в Новой Москве, пятеро среди них — дети

<p>Пожар в жилом доме в ТиНАО, где пострадало семь человек. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/3497?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Пожар в жилом доме в ТиНАО, где пострадало семь человек. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

В ТиНАО произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадало семь человек, среди них пятеро — дети. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, яркое пламя охватило жилой дом в московском СНТ "Ватутинки". А причиной возгорания на площади 100 квадратных метров стала проводка: произошло короткое замыкание. В результате обрушились второй этаж и крыша дома. К счастью, вся семья из семи человек смогла покинуть жилище самостоятельно.

Отец семейства и двое детей получили ожоги и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Другим членам семьи повезло чуть больше: их госпитализировали в состоянии лёгкой тяжести.

Информацию о пожаре также подтвердили в пресс-службе прокуратуры. В настоящее время ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ЧП.

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Николь Вербер
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