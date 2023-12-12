7 человек пострадали при пожаре в доме в Новой Москве, пятеро среди них — дети

В ТиНАО произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадало семь человек, среди них пятеро — дети. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, яркое пламя охватило жилой дом в московском СНТ "Ватутинки". А причиной возгорания на площади 100 квадратных метров стала проводка: произошло короткое замыкание. В результате обрушились второй этаж и крыша дома. К счастью, вся семья из семи человек смогла покинуть жилище самостоятельно.

Отец семейства и двое детей получили ожоги и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Другим членам семьи повезло чуть больше: их госпитализировали в состоянии лёгкой тяжести.

Информацию о пожаре также подтвердили в пресс-службе прокуратуры. В настоящее время ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ЧП.