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12 декабря, 04:20

Родители ценой жизни спасли двух детей при пожаре в Иркутске, сбросив их с балкона

Родители и их сын погибли при пожаре в Иркутске, двух детей удалось спасти

<p>Дом, в котором произошёл смертельный пожар. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/irkutskprocnews/3601" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Иркутской области</a></p>

Дом, в котором произошёл смертельный пожар. Обложка © t.me / Прокуратура Иркутской области

Страшная трагедия произошла в Иркутске, где мать спасла из горящей квартиры двух маленьких детей, сбросив их с пятого этажа соседям, однако сама вместе с мужем и девятилетним сыном погибла. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по Иркутской области.

Всё произошло вечером 11 декабря по адресу Первый Советский переулок. Соседи поймали детей четырёх и семи лет, после этого женщина выпрыгнула сама, но неудачно, прибывшие медики не смогли ей помочь.

Причиной пожара в главной библиотеке страны мог стать не выключенный строителями обогреватель

Причиной пожара в главной библиотеке страны мог стать не выключенный строителями обогреватель

Пострадавшие дети доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Прокуратура области уже возбудила уголовное дело и намерена разобраться во всех обстоятельствах пожара. Прокуратура области взяла на контроль расследование дела и установление обстоятельств пожара.

А ранее Лайф рассказывал о возбуждённом уголовном деле после пожара в школе посёлка Хребтовая в Иркутской области. Причём произошло всё перед поездкой с проверкой губернатора Игоря Кобзева, которому жаловались на некачественный капремонт.

Артур Лапсаков
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