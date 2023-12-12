Родители ценой жизни спасли двух детей при пожаре в Иркутске, сбросив их с балкона
Родители и их сын погибли при пожаре в Иркутске, двух детей удалось спасти
Дом, в котором произошёл смертельный пожар. Обложка © t.me / Прокуратура Иркутской области
Страшная трагедия произошла в Иркутске, где мать спасла из горящей квартиры двух маленьких детей, сбросив их с пятого этажа соседям, однако сама вместе с мужем и девятилетним сыном погибла. Возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по Иркутской области.
Всё произошло вечером 11 декабря по адресу Первый Советский переулок. Соседи поймали детей четырёх и семи лет, после этого женщина выпрыгнула сама, но неудачно, прибывшие медики не смогли ей помочь.
Пострадавшие дети доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Прокуратура области уже возбудила уголовное дело и намерена разобраться во всех обстоятельствах пожара. Прокуратура области взяла на контроль расследование дела и установление обстоятельств пожара.
А ранее Лайф рассказывал о возбуждённом уголовном деле после пожара в школе посёлка Хребтовая в Иркутской области. Причём произошло всё перед поездкой с проверкой губернатора Игоря Кобзева, которому жаловались на некачественный капремонт.