Причиной пожара в главной библиотеке страны мог стать не выключенный строителями обогреватель
В Москве потушили пожар на крыше Российской государственной библиотеки
Обстановка у Российской государственной библиотеки в центре Москвы. Обложка © LIFE
Возгорание на крыше Российской государственной библиотеки в центре Москвы ликвидировано на площади пять квадратных метров. По данным Лайфа, в результате инцидента никто не пострадал.
Как узнал Лайф, загорелась защитная конструкция скульптур на крыше исторического здания, где проводились ремонтные работы. По предварительной информации, причиной небольшого возгорания мог стать обогреватель, который не выключили строители.
В результате инцидента никто не пострадал, а ущерб от пожара предстоит подсчитать специалистам.
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Напомним, что в Москве произошло возгорание на крыше Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. Лайф публиковал кадры с места происшествия.