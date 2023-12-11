Причиной пожара в главной библиотеке страны мог стать не выключенный строителями обогреватель

Возгорание на крыше Российской государственной библиотеки в центре Москвы ликвидировано на площади пять квадратных метров. По данным Лайфа, в результате инцидента никто не пострадал.

Как узнал Лайф, загорелась защитная конструкция скульптур на крыше исторического здания, где проводились ремонтные работы. По предварительной информации, причиной небольшого возгорания мог стать обогреватель, который не выключили строители.

В результате инцидента никто не пострадал, а ущерб от пожара предстоит подсчитать специалистам.