Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы
Пожар разгорелся на крыше Российской государственной библиотеки в центре Москвы
В Москве произошло возгорание на крыше Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Пожар разгорелся на крыше Российской государственной библиотеки в центре Москвы. Видео © LIFE
По словам очевидцев, загорелась защитная конструкция скульптур на крыше исторического здания. Сейчас на месте происшествия находятся пожарные. По предварительной оценке, пожар не разгорелся и до десяти квадратов. Пострадали ли экспонаты внутри библиотеки, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, что страшный пожар охватил квартиру на десятом этаже дома на Библиотечной улице в Москве. Оба находившихся внутри ребёнка скончались от отравления угарным газом. Смертельный пожар мог начаться из-за гирлянды. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвинения пока никому не предъявили.
LIFE