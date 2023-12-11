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11 декабря, 00:16

Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы

Пожар разгорелся на крыше Российской государственной библиотеки в центре Москвы

В Москве произошло возгорание на крыше Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Пожар разгорелся на крыше Российской государственной библиотеки в центре Москвы. Видео © LIFE

По словам очевидцев, загорелась защитная конструкция скульптур на крыше исторического здания. Сейчас на месте происшествия находятся пожарные. По предварительной оценке, пожар не разгорелся и до десяти квадратов. Пострадали ли экспонаты внутри библиотеки, неизвестно.

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Ранее Лайф рассказывал, что страшный пожар охватил квартиру на десятом этаже дома на Библиотечной улице в Москве. Оба находившихся внутри ребёнка скончались от отравления угарным газом. Смертельный пожар мог начаться из-за гирлянды. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвинения пока никому не предъявили.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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