Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы

В Москве произошло возгорание на крыше Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

По словам очевидцев, загорелась защитная конструкция скульптур на крыше исторического здания. Сейчас на месте происшествия находятся пожарные. По предварительной оценке, пожар не разгорелся и до десяти квадратов. Пострадали ли экспонаты внутри библиотеки, неизвестно.