Взрыв гироскутера привёл к пожару и срочной эвакуации на радиорынке в Москве

В Москве вспыхнул пожар на Митинском радиорынке. Причиной стал взрыв аккумулятора гироскутера, после которого произошло возгорание. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на Митинском радиорынке в Москве. Видео © t.me / SHOT

Из здания рынка на Пятницком шоссе эвакуировали весь персонал и всех покупателей. К месту происшествия направились следственные службы. Загоревшийся аккумулятор потушили до приезда спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.