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7 декабря, 14:02

Взрыв гироскутера привёл к пожару и срочной эвакуации на радиорынке в Москве

На Митинском радиорынке в Москве вспыхнул пожар

<p>Место взрыва гироскутера на Митинском радиорынке. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60221" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место взрыва гироскутера на Митинском радиорынке. Фото © t.me / SHOT

В Москве вспыхнул пожар на Митинском радиорынке. Причиной стал взрыв аккумулятора гироскутера, после которого произошло возгорание. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на Митинском радиорынке в Москве. Видео © t.me / SHOT

Из здания рынка на Пятницком шоссе эвакуировали весь персонал и всех покупателей. К месту происшествия направились следственные службы. Загоревшийся аккумулятор потушили до приезда спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Гирлянда на шторах могла стать причиной страшного пожара в Москве, унёсшего жизни двоих детей

А накануне было опубликовано видео мощного пожара в петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Площадь возгорания достигала 300 квадратных метров.

Юрий Лысенко
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