Взрыв гироскутера привёл к пожару и срочной эвакуации на радиорынке в Москве
На Митинском радиорынке в Москве вспыхнул пожар
Место взрыва гироскутера на Митинском радиорынке. Фото © t.me / SHOT
В Москве вспыхнул пожар на Митинском радиорынке. Причиной стал взрыв аккумулятора гироскутера, после которого произошло возгорание. Об этом сообщает SHOT.
Пожар на Митинском радиорынке в Москве. Видео © t.me / SHOT
Из здания рынка на Пятницком шоссе эвакуировали весь персонал и всех покупателей. К месту происшествия направились следственные службы. Загоревшийся аккумулятор потушили до приезда спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.
А накануне было опубликовано видео мощного пожара в петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Площадь возгорания достигала 300 квадратных метров.