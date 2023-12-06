Опубликовано видео мощного пожара в петербургской консерватории им. Римского-Корсакова

Сильный пожар тушат в консерватории имени Римского-Корсакова на Театральной площади в Санкт-Петербурге. По сведениям SHOT, на данный момент площадь возгорания составляет уже 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные работают на месте возгорания в историческом здании консерватории в Санкт-Петербурге. Видео © SHOT

Последние девять лет здание находилось на реставрации. Окончание работ было запланировано на 2024 год.

Консерватория находится в здании Большого (Каменного) театра, существенно перестроенном в 1896 году архитектором Владимиром Николя, при этом стены и фундамент театра были включены в новое здание. В 1912 году по проекту архитектора Траугота Бардта были осуществлены расширение здания и перестройка Большого зала специально для размещения в стенах консерватории Театра музыкальной драмы Иосифа Лапицкого, который просуществовал всего шесть сезонов.