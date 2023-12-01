Мощный взрыв прогремел в горящем ангаре в Петербурге
Взрыв произошёл в горящем ангаре в районе Старой Деревни в Петербурге
Мощный взрыв прогремел в горящем ангаре на Заусадебной улице в Санкт-Петербурге. Пожар уже удалось локализовать, данных о пострадавших нет, пишет городское управление МЧС России.
Гигантский столб пламени вырвался из горящего ангара в Петербурге.
Видео © t.me / Mash на Мойке
Инцидент произошёл в районе Старой Деревни, загорелось помещение 10х10 метров по адресу: ул. Заусадебная, 31. К ликвидации подключили 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Затем площадь пожара выросла до 200 квадратов, но огонь удалось локализовать. Возгоранию присвоили номер 1-БИС.
А ранее Лайф сообщал о пожаре на вещевом рынке "Темерник". О нём стало известно вечером 30 ноября. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Изначально площадь пожара была 1500 квадратов, позднее она выросла до четырёх тысяч. Локализовать огонь удалось во втором часу ночи.
t.me / Mash на Мойке