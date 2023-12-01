Мощный взрыв прогремел в горящем ангаре в Петербурге

Мощный взрыв прогремел в горящем ангаре на Заусадебной улице в Санкт-Петербурге. Пожар уже удалось локализовать, данных о пострадавших нет, пишет городское управление МЧС России.

Инцидент произошёл в районе Старой Деревни, загорелось помещение 10х10 метров по адресу: ул. Заусадебная, 31. К ликвидации подключили 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Затем площадь пожара выросла до 200 квадратов, но огонь удалось локализовать. Возгоранию присвоили номер 1-БИС.