В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на вещевом рынке "Темерник"

В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар — горит вещевой рынок "Темерник". О происшествии сообщает Управление МЧС по Ростовской области.

Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Видео © T.me / SHOT

Пламенем объята площадь в 1500 квадратных метров, пожару присвоили третий ранг сложности. Горит сразу несколько торговых павильонов. С огнём борются 113 сотрудников. По предварительной информации, никто не пострадал.