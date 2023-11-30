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30 ноября, 19:06

В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на вещевом рынке "Темерник"

В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар — горит вещевой рынок "Темерник". О происшествии сообщает Управление МЧС по Ростовской области.

Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Видео © T.me / SHOT

Пламенем объята площадь в 1500 квадратных метров, пожару присвоили третий ранг сложности. Горит сразу несколько торговых павильонов. С огнём борются 113 сотрудников. По предварительной информации, никто не пострадал.

Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве

Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве

Ранее сегодня стало известно о смертельном пожаре, который произошёл в ночь на 30 ноября в хостеле Алма-Аты. Пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час, однако больших жертв избежать не удалось. Позже выяснилось, что среди погибших были двое россиян.

Обложка ©

T.me / SHOT

Юрий Лысенко
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