В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на вещевом рынке "Темерник"
В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар — горит вещевой рынок "Темерник". О происшествии сообщает Управление МЧС по Ростовской области.
Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Видео © T.me / SHOT
Пламенем объята площадь в 1500 квадратных метров, пожару присвоили третий ранг сложности. Горит сразу несколько торговых павильонов. С огнём борются 113 сотрудников. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее сегодня стало известно о смертельном пожаре, который произошёл в ночь на 30 ноября в хостеле Алма-Аты. Пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час, однако больших жертв избежать не удалось. Позже выяснилось, что среди погибших были двое россиян.
T.me / SHOT