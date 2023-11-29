Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве
Несколько машин повреждено при пожаре на паркинге в московском Царицыне
Несколько машин повреждено при пожаре на двухэтажном крытом паркинге в московском районе Царицыно. Как рассказал корреспондент Лайф, в самом центре очага стоял старый Mitsubishi Outlander, но по внешним признакам он пострадал не сильно.
Двухэтажный паркинг с машинами загорелся в Москве.
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По сведениям экстренных служб, загорелись гаражные боксы на втором этаже. Площадь возгорания составила около 20 кв. метров, огонь уже удалось локализовать. Сейчас сотрудники МЧС пытаются полностью потушить пламя.
Ранее Лайф сообщал, что две машины сгорели на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве. Огонь в торговом комплексе на Ходынском бульваре охватил девять квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
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