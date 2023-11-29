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29 ноября, 17:35

Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве

Несколько машин повреждено при пожаре на паркинге в московском Царицыне

Несколько машин повреждено при пожаре на двухэтажном крытом паркинге в московском районе Царицыно. Как рассказал корреспондент Лайф, в самом центре очага стоял старый Mitsubishi Outlander, но по внешним признакам он пострадал не сильно.

Двухэтажный паркинг с машинами загорелся в Москве.

Видео © LIFE

По сведениям экстренных служб, загорелись гаражные боксы на втором этаже. Площадь возгорания составила около 20 кв. метров, огонь уже удалось локализовать. Сейчас сотрудники МЧС пытаются полностью потушить пламя.

Два человека прыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара, в Новой Москве

Два человека прыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара, в Новой Москве

Ранее Лайф сообщал, что две машины сгорели на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве. Огонь в торговом комплексе на Ходынском бульваре охватил девять квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

© LIFE

Александра Мышляева
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