Двухэтажный паркинг с машинами полыхает в Москве

Несколько машин повреждено при пожаре на двухэтажном крытом паркинге в московском районе Царицыно. Как рассказал корреспондент Лайф, в самом центре очага стоял старый Mitsubishi Outlander, но по внешним признакам он пострадал не сильно.

Двухэтажный паркинг с машинами загорелся в Москве. Видео © LIFE

По сведениям экстренных служб, загорелись гаражные боксы на втором этаже. Площадь возгорания составила около 20 кв. метров, огонь уже удалось локализовать. Сейчас сотрудники МЧС пытаются полностью потушить пламя.