В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на вещевом рынке
В Ростове-на-Дону сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар на вещевом рынке "Темерник" на площади четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.
В Ростове-на-Дону удалось локализовать пожар на площади 4000 кв. м. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, пожар на вещевом рынке "Темерник" вспыхнул вечером 30 ноября. Изначально его площадь составляла 1500 квадратных метров, возгоранию присвоили третий ранг сложности. Сообщалось, что причиной пожара мог стать поджог. Позже площадь пожара выросла до четырёх тысяч квадратов.
Кадр из видео Telegram / МЧС России