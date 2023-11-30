Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до четырёх тысяч квадратов

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до четырёх тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

При этом угрозы распространения огня на жилые объекты в настоящее время нет, указал в телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко. Городские спасатели оказывают помощь в ликвидации возгорания.

На подъездах к рынку перекрыты четыре улицы: Лелюшенко, Миронова, Днепровская и Каскадная, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. На месте работает семь экипажей ДПС.