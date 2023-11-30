Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до четырёх тысяч квадратов
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону. Обложка © ГУ МЧС по Ростовской области
Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до четырёх тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
При этом угрозы распространения огня на жилые объекты в настоящее время нет, указал в телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко. Городские спасатели оказывают помощь в ликвидации возгорания.
На подъездах к рынку перекрыты четыре улицы: Лелюшенко, Миронова, Днепровская и Каскадная, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. На месте работает семь экипажей ДПС.
Напомним, пожар на вещевом рынке "Темерник" вспыхнул вечером 30 ноября. Изначально его площадь составляла 1500 квадратных метров, возгоранию присвоили третий ранг сложности.