Названа возможная причина крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону
SHOT: Причиной крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону мог стать поджог
Столб дыма от горящего рынка в Ростове-на-Дону. Обложка © T.me / SHOT
Причиной крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону мог стать поджог. Как пишет телеграм-канал SHOT, электрооборудование там недавно проверяли и оно было в порядке.
Площадь возгорания выросла почти до 2000 квадратов, локализовать его пока не удаëтся. В данный момент к месту продолжают съезжаться пожарные машины. По словам очевидцев, некоторые владельцы торговых точек пытаются голыми руками спасти свой горящий товар, также на месте периодически слышатся хлопки.
Работа пожарных на вещевом рынке в Ростве-на-Дону. Видео © Telegram / МЧС России
Ранее Лайф рассказывал, что Челябинский тракторный завод охватил сильный пожар. Причиной возгорания стал взорвавшийся трансформатор.