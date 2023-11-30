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30 ноября, 19:26

Названа возможная причина крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону

SHOT: Причиной крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону мог стать поджог

<p>Столб дыма от горящего рынка в Ростове-на-Дону. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59957?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Столб дыма от горящего рынка в Ростове-на-Дону. Обложка © T.me / SHOT

Причиной крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону мог стать поджог. Как пишет телеграм-канал SHOT, электрооборудование там недавно проверяли и оно было в порядке.

Площадь возгорания выросла почти до 2000 квадратов, локализовать его пока не удаëтся. В данный момент к месту продолжают съезжаться пожарные машины. По словам очевидцев, некоторые владельцы торговых точек пытаются голыми руками спасти свой горящий товар, также на месте периодически слышатся хлопки.

Работа пожарных на вещевом рынке в Ростве-на-Дону. Видео © Telegram / МЧС России

В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на вещевом рынке "Темерник"

В Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на вещевом рынке "Темерник"

Ранее Лайф рассказывал, что Челябинский тракторный завод охватил сильный пожар. Причиной возгорания стал взорвавшийся трансформатор.

Артур Лапсаков
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