Сильный пожар охватил Челябинский тракторный завод
Сильный пожар начался на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ), где производится различная строительная техника. Местные жители сообщают в соцсетях, что перед возгоранием слышали взрыв.
Кадры мощного пожара на Челябинском тракторном заводе. Видео © Telegram / Наш Челябинск
Телеграм-канал Mash пишет, что на заводе взорвался трансформатор, из-за чего в городе могут начаться проблемы с электричеством. На место уже приехали шесть пожарных машин и две кареты скорой помощи. Данных о пострадавших пока нет. В пресс-службе регионального главка МЧС России также подтвердили журналистам, что на предприятии действительно произошло возгорание трансформатора.
"Произошло возгорание трансформатора. На месте силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что две машины сгорели на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве. Огонь в торговом комплексе на Ходынском бульваре охватил девять квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кадр из видео Telegram / Наш Челябинск