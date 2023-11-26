Сильный пожар охватил Челябинский тракторный завод

Телеграм-канал Mash пишет, что на заводе взорвался трансформатор, из-за чего в городе могут начаться проблемы с электричеством. На место уже приехали шесть пожарных машин и две кареты скорой помощи. Данных о пострадавших пока нет. В пресс-службе регионального главка МЧС России также подтвердили журналистам, что на предприятии действительно произошло возгорание трансформатора.