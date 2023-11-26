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26 ноября, 17:40
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Сильный пожар охватил Челябинский тракторный завод

Сильный пожар начался на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ), где производится различная строительная техника. Местные жители сообщают в соцсетях, что перед возгоранием слышали взрыв.

Кадры мощного пожара на Челябинском тракторном заводе. Видео © Telegram / Наш Челябинск

Телеграм-канал Mash пишет, что на заводе взорвался трансформатор, из-за чего в городе могут начаться проблемы с электричеством. На место уже приехали шесть пожарных машин и две кареты скорой помощи. Данных о пострадавших пока нет. В пресс-службе регионального главка МЧС России также подтвердили журналистам, что на предприятии действительно произошло возгорание трансформатора.

"Произошло возгорание трансформатора. На месте силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона", — говорится в сообщении ведомства.

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Кадр из видео Telegram / Наш Челябинск

Наталья Исакова
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