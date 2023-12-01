Двойное убийство на пасеке в Приамурье пытались выдать за пожар

В Приамурье раскрыто убийство двух человек, чьи тела были обнаружены после пожара на пасеке у села Кундур. Личности погибших установили быстро: это были хозяин пасеки и его 66-летний знакомый. Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемые в убийстве были задержаны в Благовещенске. Ими оказались двое 32-летних граждан, которые подрабатывали на этом частном предприятии на заготовке мёда.

По данным следствия, 16 ноября, в ночь перед убийством, они в пьяном виде проникли в дом владельца пасеки, то есть своего работодателя, и похитили у него деньги и оружие. После этого мерзавцы жестоко избили пасечника и застрелили мужчину, который был у него в гостях.

Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, но не справились с управлением и упали в овраг. Один из преступников сразу сбежал в районный центр на попутке, а второй, вернувшись в дом, увидел, что хозяин пасеки ещё жив, и нанёс ему несколько ударов топором по голове. После этого преступник поджёг жилище и убежал.

"В результате проведенных следственных действий у обвиняемых изъято похищенное имущество, при осмотре местности в районе места происшествия обнаружено оружие, из которого производились выстрелы", — информирует Следственное управление СК по Амурской области.

Злодеям предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство двух лиц, совершённое группой лиц". Им грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.