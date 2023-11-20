Собянин рассказал о реставрации уникального дома, где жил режиссёр Станиславский
Мэр Собянин: Реставрация особняка на Каретном Ряду завершится в I квартале 2024
Дом купцов Марковых в Каретном Ряду, где жил режиссёр Станиславский. Обложка © Telegram / Официальный сайт мэра Москвы
В Москве в начале следующего года планируется закончить реставрацию особняка купцов Марковых на Каретном Ряду, в котором несколько лет проживал театральный режиссёр Константин Станиславский. О ходе работ рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
Ход реставрации дома купцов Марковых в Каретном Ряду, где жил режиссёр Станиславский. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Дом, где жил Станиславский, нужно было срочно реконструировать. Городские службы за время ремонта восстановили фасад особняка, скульптуры грифонов. К слову, благодаря скульптурам этих мифических существ, москвичи называют это здание "домом с пегасами".
Новая скульптура грифона. Фото © Telegram / Официальный сайт мэра Москвы
"За свою историю он [особняк] пережил несколько пожаров и масштабных перестроек, но по архивным чертежам и фрагментам декора мы смогли вернуть исторический облик", — подчеркнул Собянин в своём телеграм-канале.
По словам мэра, парадную лестницу в особняке собирали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней. Кроме того, рабочие восстановили изразцовую печь, историческую чугунную лестницу и метлахскую плитку в холлах на первом этаже.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве завершился ремонт хирургического корпуса № 9 Боткинской больницы. Кроме того, реставрируется корпус № 20, в котором разместится городской урологический центр. Капитальный ремонт здания планируют закончить во второй половине 2024 года.