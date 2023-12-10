Хотели скрыть некачественный ремонт: Причиной пожара в иркутской школе перед визитом губернатора мог стать поджог
SHOT: Уголовное дело возбуждено после пожара в школе в Иркутской области
Уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом" возбудили после пожара в школе посёлка Хребтовая Иркутской области. По данным SHOT, следствие считает, что в злополучный для учебного заведения день кто-то залез на чердак, облил его горючей жидкостью и поджёг. Виновника ищут.
Пожар в сельской школе в Иркутской области. Видео © LIFE
Тем временем местные жители считают, что поджог был устроен с простой целью — скрыть от собиравшегося нагрянуть с проверкой губернатора Игоря Кобзева некачественный капремонт. Контракт на проведение работ заключили с иркутской строительной компанией, на эти цели было выделено 77 миллионов рублей. Ущерб от пожара оценивают в 44 миллиона.
Власти уже пообещали восстановить школу, подчеркнув, что "дети не должны страдать из-за этой непредвиденной ситуации".
Напомним, пожар произошёл в ночь на 4 декабря. По словам очевидцев, там только закончили делать капитальный ремонт и готовились к приезду губернатора Игоря Кобзева. Учебный процесс продолжится в старом здании детского сада.
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