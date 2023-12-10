Хотели скрыть некачественный ремонт: Причиной пожара в иркутской школе перед визитом губернатора мог стать поджог

Уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом" возбудили после пожара в школе посёлка Хребтовая Иркутской области. По данным SHOT, следствие считает, что в злополучный для учебного заведения день кто-то залез на чердак, облил его горючей жидкостью и поджёг. Виновника ищут.

Пожар в сельской школе в Иркутской области. Видео © LIFE

Тем временем местные жители считают, что поджог был устроен с простой целью — скрыть от собиравшегося нагрянуть с проверкой губернатора Игоря Кобзева некачественный капремонт. Контракт на проведение работ заключили с иркутской строительной компанией, на эти цели было выделено 77 миллионов рублей. Ущерб от пожара оценивают в 44 миллиона.

Власти уже пообещали восстановить школу, подчеркнув, что "дети не должны страдать из-за этой непредвиденной ситуации".

Пожар в сельской школе в Иркутской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"

Пожар в сельской школе в Иркутской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"

Пожар в сельской школе в Иркутской области. Фото © Telegram / "Прокуратура Иркутской области"