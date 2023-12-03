Только закончили ремонт: За день до визита губернатора в Иркутской области полностью выгорела школа

В посёлке Хребтовая Иркутской области сгорело одноэтажное деревянное здание школы. Как рассказали Лайфу очевидцы, в школе на момент пожара никого не было.

В Нижнеилимском районе в посёлке Хребтовая сгорело одноэтажное деревянное здание школы. Видео © LIFE

Свидетели рассказали, что в школе только закончили делать капитальный ремонт и готовились к приезду губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, чтобы сдать работу. На появившихся в распоряжении Лайфа кадрах видно, что пламя охватило здание всего учреждения и оно уже начало разрушаться.

В региональном управлении МЧС уточнили, что информация о возгорании поступила спасателям в 23:10 по местному времени. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек. В итоге пожар был локализован и никто не пострадал. При этом полностью уничтожено правое крыло школы, в котором должны были быть размещены группы детского сада.

Почему именно произошёл пожар, неизвестно. На месте работают дознаватели МЧС РФ. Учебный процесс продолжится в старом здании детского сада. Одна из первоочередных задач — восстановить теплоснабжение оставшейся части школы.