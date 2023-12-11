Девушка под наркотиками подожгла дом в Красногорске и погибла вместе с матерью
Жительница подмосковного Красногорска под действием наркотиков устроила пожар в доме, в котором погибла вместе с матерью. Об этом сообщает SHOT.
Жительница Красногорска под наркотиками подожгла дом, в котором погибла вместе с матерью. Видео © t.me / SHOT
Родители 29-летней девушки из Красногорска, которая под наркотиками подожгла дом. Видео © t.me / SHOT
29-летняя девушка, которая под наркотиками подожгла дом в Красногорске. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло в посёлке таунхаусов "Рижский квартал". 57-летний житель двухэтажного дома вместе с 51-летней женой легли спать, а проснулись от криков 29-летней дочки: она вооружилась двумя кухонными ножами и требовала "сказать правду", угрожая поджечь жилище. Родители пытались успокоить девушку и отобрали холодное оружие, однако полного примирения достичь не удалось — внезапно погас свет и повалил густой дым.
Оказалось, что неадекватная дочь подожгла дом и едкое пламя быстро овладевало территорией. Глава семьи попытался спасти себя и близких, но все выходы были заблокированы. Тем не менее ему удалось пробраться на балкон и спрыгнуть со второго этажа. А вот его дочери и супруге повезло гораздо меньше — они сгорели заживо. В итоге возгорание перекинулось на соседние дома, повредив ещё три строения. Пришлось эвакуировать 15 человек.
Спасшегося мужчину госпитализировали с резаными ранами тела и рук. Полицейским он рассказал, что его дочь употребляла наркотики и дом как раз подожгла, находясь под запрещёнными веществами. Теперь по данному факту проводится проверка.
А накануне в центре Москвы пожар произошёл в Российской государственной библиотеке. Возгорание произошло на крыше исторического здания, расположенного на улице Воздвиженка. По словам очевидцев, загорелась защитная конструкция скульптур. Предварительно, причиной пожара мог стать не выключенный строителями обогреватель.
t.me / SHOT