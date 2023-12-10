Пожарные спасли людей из объятой пламенем многоэтажки в Сыктывкаре
МЧС: Из горящего дома в Сыктывкаре спасены 10 человек, трое переданы медикам
Сотрудники МЧС спасли десять человек из объятой пламенем многоэтажки в Сыктывкаре, трое из которых переданы медикам. Информации об их состоянии не приводится.
Кадры с места тушения пожара в многоэтажке в Сыктывкаре. Видео © t.me / МЧС России
"Огнеборцы МЧС России эвакуировали 90 жильцов на пожаре в Сыктывкаре. Сотрудниками МЧС России спасены десять человек, трое из них переданы медикам. В одноподъездном доме снаружи горят балконы с пятого по восьмой этаж", — сказано в сообщении МЧС.
Также указано, что на месте работают 25 специалистов и 13 единиц техники. Площадь пожара на данный момент составляет 170 квадратных метров.
Напомним, что сильнейший пожар разгорелся в многоэтажке в Сыктывкаре: люди оказались заблокированы в квартирах и пытаются спастись через окна. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, они делают всё возможное, чтобы спасти жильцов и устранить огонь. Некоторые люди в панике пытаются выбраться из дома и хотят прыгать через окна — свидетели умоляют их этого не делать.