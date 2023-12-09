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9 декабря, 10:05

В Москве двое мужчин сгорели при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Москве в загоревшейся квартире обнаружили тела двух человек

<p>Последствия пожара в квартире на 15-й Парковой улице в Москве, где погибли два человека. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/3483" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Последствия пожара в квартире на 15-й Парковой улице в Москве, где погибли два человека. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Два человека погибли при пожаре, который вспыхнул в одной из квартир многоэтажки на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", говорится в сообщении.

По информации телеканала "360", площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из соседней квартиры спасли двух жильцов, включая ребёнка.

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А ранее Лайф рассказывал, что страшный пожар охватил квартиру на десятом этаже дома на Библиотечной улице. Оба находившихся внутри ребёнка скончались от отравления угарным газом. Смертельный пожар мог начаться из-за гирлянды. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвинений пока никому не предъявили.

Дарья Нарыкова
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