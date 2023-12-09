В Москве двое мужчин сгорели при пожаре из-за непотушенной сигареты
В Москве в загоревшейся квартире обнаружили тела двух человек
Последствия пожара в квартире на 15-й Парковой улице в Москве, где погибли два человека. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Два человека погибли при пожаре, который вспыхнул в одной из квартир многоэтажки на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", — говорится в сообщении.
По информации телеканала "360", площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из соседней квартиры спасли двух жильцов, включая ребёнка.
А ранее Лайф рассказывал, что страшный пожар охватил квартиру на десятом этаже дома на Библиотечной улице. Оба находившихся внутри ребёнка скончались от отравления угарным газом. Смертельный пожар мог начаться из-за гирлянды. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвинений пока никому не предъявили.