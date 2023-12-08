Четверо детей и двое взрослых пострадали в страшном пожаре в Екатеринбурге

Шесть человек, в том числе четыре ребёнка, пострадали при пожаре в садовом товариществе "Малахит-2" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

"Личности всех пострадавших — и взрослых, и детей — сотрудники полиции территориального ОВД Верх-Исетского района уже установили: это две взрослые женщины 1987 и 1990 года рождения, а также четверо детей одной из них", — сказал он.

По его словам, у пострадавших диагностировали отравление угарным газом и ожоги. Возгорание могло начаться со второго этажа здания — места, где находится печная труба. В тот момент все находившиеся внутри люди спали на первом этаже.

Место пожара в Екатеринбурге. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, один ребёнок находится в реанимации. Мать пострадавших получила ожоги кисти руки и находится в состоянии средней тяжести. А в региональной прокуратуре раскрыли годы рождения несовершеннолетних: 2009, 2012, 2014 и 2015. Проводится проверка, среди версий — замыкание электропроводки в доме.

Место пожара в Екатеринбурге. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ