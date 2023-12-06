На Камчатке пожарный спас собаку, которую мёртвой вынесли из огня
В Петропавловске-Камчатском пожарный более 20 минут реанимировал угоревшего пса
В Петропавловске-Камчатском пожарный после 20-минутных реанимационных мероприятий сумел вернуть к жизни собаку, вынесенную из горящей квартиры. Об этом пишет SHOT.
В Петропавловске-Камчатском спасатель сумел реанимировать угоревшего на пожаре пса. Видео © Telegram / "ЧП Камчатка"
Вечером во вторник, 5 декабря, в доме на улице Молчанова произошло возгорание, 16 жильцов вышли на улицу. В квартире, объятой пламенем, находились два человека и две собаки. Спасатели, быстро прибывшие на место происшествия, вытащили людей без сознания и передали их скорой. Маленькая собачка надышалась продуктами горения и не подавала признаков жизни. Пожарный Иван Бережнов из местной ПСЧ-3 принялся реанимировать большую собаку, используя кислородную маску и массаж сердца. В итоге животное всё-таки задышало, спасатели забрали его с собой.
Ранее сообщалось, что семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в крымском селе Укромное. Родителей, двенадцатилетнюю девочку и восьмилетнего мальчика спасти не удалось, выжили только трое старших детей, они госпитализированы.
Кадр из видео Telegram / "ЧП Камчатка"