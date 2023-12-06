На Камчатке пожарный спас собаку, которую мёртвой вынесли из огня

Вечером во вторник, 5 декабря, в доме на улице Молчанова произошло возгорание, 16 жильцов вышли на улицу. В квартире, объятой пламенем, находились два человека и две собаки. Спасатели, быстро прибывшие на место происшествия, вытащили людей без сознания и передали их скорой. Маленькая собачка надышалась продуктами горения и не подавала признаков жизни. Пожарный Иван Бережнов из местной ПСЧ-3 принялся реанимировать большую собаку, используя кислородную маску и массаж сердца. В итоге животное всё-таки задышало, спасатели забрали его с собой.