В Крыму двое детей и их родители погибли от отравления угарным газом

Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в крымском селе Укромное. Об этом сообщила в понедельник, 4 декабря, пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Четверых, к сожалению, спасти не удалось. Среди погибших — двое детей (12-летняя девочка и восьмилетний мальчик). Вместе с братом и сестрой погибли их родители. Выжить удалось только трём старшим детям из этой большой семьи.