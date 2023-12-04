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В Крыму двое детей и их родители погибли от отравления угарным газом

МЧС: Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в Крыму

4 декабря, 09:00
<p>Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в Крыму. Обложка © Shutterstock</p>

Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в Крыму. Обложка © Shutterstock

Семья из семи человек отравилась угарным газом в частном доме в крымском селе Укромное. Об этом сообщила в понедельник, 4 декабря, пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Четверых, к сожалению, спасти не удалось. Среди погибших — двое детей (12-летняя девочка и восьмилетний мальчик). Вместе с братом и сестрой погибли их родители. Выжить удалось только трём старшим детям из этой большой семьи.

"Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который прибыл в связи с тем, что мужчина не вышел на работу. Ещё трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь", — говорится в сообщении.

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А ранее Лайф писал о страшном пожаре в Хабаровском крае, который унёс жизни матери и троих детей. Аналогичная трагедия произошла в посёлке Высоцкий Краснодарского края, где в результате пожара в частном доме погибли четверо детей и их родители. В жилище был установлен пожарный извещатель, но он не спас семью от беды.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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