В Екатеринбурге собаки и кошки заживо сгорели в приюте для бездомных животных

В Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров загорелся частный дом, в котором находилась передержка для животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В Екатеринбурге горит частный дом, где располагалась передержка для бездомных животных. Видео © Telegram / Благотворительный фонд "Зоозащита"

"В 08:50 (06:50 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, посёлок Шувакиш, улица Лесная. На площади 150 квадратных метров горят частный жилой дом и надворные постройки", — отметили в ведомстве.

Спасатели тушат пожар на территории частного дома в Екатеринбурге. Фото © Telegram / МЧС Свердловской области

Там добавили, что тушение пожара осложнялось экстремально низкой температурой воздуха. На месте происшествия работали 22 спасателя и пять единиц пожарной техники. В пресс-службе МЧС по Свердловской области добавили, что огонь был локализован.

По информации благотворительного фонда "Зоозащита", в здании, где вспыхнул пожар, сгорел известный в городе приют для бездомных собак и кошек. Все животные, которые находились в доме, погибли. По данным телеграм-канала Ural Mash, предварительно, скончалось 42 животных, спаслись только крупные собаки в вольерах на улице.