Возгорание газопровода устраняют в Керчи

Возгорание газопровода устраняют в городе Керчь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу.

Сейчас специалисты ликвидируют аварию и ведут подсчёт ущерба. В телеграм-канале "МыКЕРЧЬ.РФ" уточнили, что восточная котельная, обеспечивающая теплом около 30 тысяч человек, приостановила работу.