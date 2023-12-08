Возгорание газопровода устраняют в Керчи
Возгорание газопровода устраняют в городе Керчь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу.
Сейчас специалисты ликвидируют аварию и ведут подсчёт ущерба. В телеграм-канале "МыКЕРЧЬ.РФ" уточнили, что восточная котельная, обеспечивающая теплом около 30 тысяч человек, приостановила работу.
Возгорание газопровода в Керчи. Видео © t.me / "МыКЕРЧЬ.РФ"
Ранее Лайф рассказывал, что взрыв гироскутера привёл к пожару и срочной эвакуации на радиорынке в Москве. Загоревшийся аккумулятор удалось потушить до приезда спасателей.
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