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8 декабря, 04:29

Возгорание газопровода устраняют в Керчи

Возгорание газопровода устраняют в городе Керчь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу.

Сейчас специалисты ликвидируют аварию и ведут подсчёт ущерба. В телеграм-канале "МыКЕРЧЬ.РФ" уточнили, что восточная котельная, обеспечивающая теплом около 30 тысяч человек, приостановила работу.

Возгорание газопровода в Керчи. Видео © t.me / "МыКЕРЧЬ.РФ"

Вспышки, искры и огонь: Пассажир снял двигатель самолёта, вспыхнувшего над Новосибирском

Вспышки, искры и огонь: Пассажир снял двигатель самолёта, вспыхнувшего над Новосибирском

Ранее Лайф рассказывал, что взрыв гироскутера привёл к пожару и срочной эвакуации на радиорынке в Москве. Загоревшийся аккумулятор удалось потушить до приезда спасателей.

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ГУ МЧС РФ по Республике Крым

Артур Лапсаков
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