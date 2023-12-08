Вспышки, искры и огонь: Пассажир снял двигатель самолёта, вспыхнувшего над Новосибирском
Пассажирский Boeing экстренно сел в Новосибирске с горящими двигателями
Аварийно севший в Новосибирске борт с загоревшимися двигателями. Обложка © t.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Следовавший в Москву Boeing 737 со 176 пассажирами на борту загорелся при наборе высоты после взлёта из Новосибирска. Вспыхнули оба двигателя авиалайнера, вынудив экипаж воздушного судна совершить экстренную посадку, сообщил SHOT.
Запечатлеть одну из силовых установок удалось пассажирам. На опубликованных кадрах видно, как из-под крыла самолёта вырываются яркие языки пламени с искрами. Паники в салоне не было.
Пассажирский Boeing 737 загорелся в Новосибирской области. Видео © t.me / SHOT
К счастью, пилотам удалось вернуться в аэропорт Толмачёво, несмотря на неработающие двигатели. Там Boeing уже ждали экстренные службы, которые в настоящий момент устанавливают причины произошедшего. Проверку начала и Новосибирская транспортная прокуратура. Пассажиров же отправят в столицу резервным бортом.
Аналогичный случай днём ранее произошёл в Улан-Удэ. Там грузовой Ту-204 загорелся в воздухе из-за неполадок с двигателем, совершив экстренную посадку. Причиной происшествия мог быть помпаж силовой установки.