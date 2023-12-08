Вспышки, искры и огонь: Пассажир снял двигатель самолёта, вспыхнувшего над Новосибирском

Следовавший в Москву Boeing 737 со 176 пассажирами на борту загорелся при наборе высоты после взлёта из Новосибирска. Вспыхнули оба двигателя авиалайнера, вынудив экипаж воздушного судна совершить экстренную посадку, сообщил SHOT.

Запечатлеть одну из силовых установок удалось пассажирам. На опубликованных кадрах видно, как из-под крыла самолёта вырываются яркие языки пламени с искрами. Паники в салоне не было.

Пассажирский Boeing 737 загорелся в Новосибирской области. Видео © t.me / SHOT