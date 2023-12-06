Пилотов "Уральских авиалиний" попросили уволиться после посадки в поле, но те не спешат

Пилотов, управлявших самолётом "Уральских авиалиний", который приземлился на поле в Новосибирской области в сентябре, попросили написать заявления об увольнении. Как пишет телеграм-канал SHOT, им заявили, что результат расследования весьма предсказуем и надо было думать, когда решали лететь в другой аэропорт.

Супруга одного из пилотов раскритиковала предложение о том, чтобы лётчики ушли из авиакомпании по собственному желанию. Анна Семёнова назвала увольнение несправедливым и заявила, что против такого решения.