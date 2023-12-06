Пилотов "Уральских авиалиний" попросили уволиться после посадки в поле, но те не спешат
Жена пилота "Уральских авиалиний" раскритиковала просьбу о его увольнении
Пилотов, управлявших самолётом "Уральских авиалиний", который приземлился на поле в Новосибирской области в сентябре, попросили написать заявления об увольнении. Как пишет телеграм-канал SHOT, им заявили, что результат расследования весьма предсказуем и надо было думать, когда решали лететь в другой аэропорт.
Супруга одного из пилотов раскритиковала предложение о том, чтобы лётчики ушли из авиакомпании по собственному желанию. Анна Семёнова назвала увольнение несправедливым и заявила, что против такого решения.
"Мы резко против, так как считаем это несправедливым", — приводит "Газета.ru" слова жены лётчика Эдуарда Семёнова.
Как уже рассказывал Лайф, 12 сентября в Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший из Сочи в Омск. Пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и начали уходить на посадку в Новосибирске, однако до аэропорта не долетели. На борту в этот момент находилось почти 170 человек. При этом недавно в Росавиации сообщили, что аварийная посадка произошла из-за ошибок экипажа.
ТАСС / Кирилл Кухмарь