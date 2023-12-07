Самолёт вспыхнул сразу после взлёта в Бурятии
SHOT: Двигатель грузового Ту-204 вспыхнул при взлёте в Улан-Удэ
Самолёт Ту-204 загорелся в небе сразу после взлёта из аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Об этом сообщил SHOT, опубликовав кадры произошедшего.
На записи с камер очевидцев видно, как грузовой авиалайнер летит на небольшой высоте с пылающим крылом. За самолётом тянется многометровый огненный шлейф.
Самолёт загорелся при взлёте в Улан-Удэ. Видео © t.me / SHOT
Проблемы у лайнера возникли с левым двигателем. Как только силовую установку объяло пламя, экипаж принял решение сбросить оставшееся топливо и совершить аварийную посадку. В результате инцидента никто не пострадал.
А ранее несколько немецких самолётов даже не смогли подняться в воздух, так как примёрзли к взлётно-посадочной полосе на фоне снегопадов. Они должны были отправиться в Дубай на саммит по глобальному потеплению.
t.me / SHOT