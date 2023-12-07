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7 декабря, 01:37

Самолёт вспыхнул сразу после взлёта в Бурятии

SHOT: Двигатель грузового Ту-204 вспыхнул при взлёте в Улан-Удэ

Самолёт Ту-204 загорелся в небе сразу после взлёта из аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Об этом сообщил SHOT, опубликовав кадры произошедшего.

На записи с камер очевидцев видно, как грузовой авиалайнер летит на небольшой высоте с пылающим крылом. За самолётом тянется многометровый огненный шлейф.

Самолёт загорелся при взлёте в Улан-Удэ. Видео © t.me / SHOT

Проблемы у лайнера возникли с левым двигателем. Как только силовую установку объяло пламя, экипаж принял решение сбросить оставшееся топливо и совершить аварийную посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

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А ранее несколько немецких самолётов даже не смогли подняться в воздух, так как примёрзли к взлётно-посадочной полосе на фоне снегопадов. Они должны были отправиться в Дубай на саммит по глобальному потеплению.

Обложка ©

t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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