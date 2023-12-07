Самолёт вспыхнул сразу после взлёта в Бурятии

Самолёт Ту-204 загорелся в небе сразу после взлёта из аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Об этом сообщил SHOT, опубликовав кадры произошедшего.

На записи с камер очевидцев видно, как грузовой авиалайнер летит на небольшой высоте с пылающим крылом. За самолётом тянется многометровый огненный шлейф.

Самолёт загорелся при взлёте в Улан-Удэ. Видео © t.me / SHOT

Проблемы у лайнера возникли с левым двигателем. Как только силовую установку объяло пламя, экипаж принял решение сбросить оставшееся топливо и совершить аварийную посадку. В результате инцидента никто не пострадал.