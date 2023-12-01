У самолёта "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки в небе над Новосибирском

Самолёт авиакомпании "ИрАэро" с 78 пассажирами на борту час кружил над Новосибирском, сразу после взлёта с аэропорта Толмачёво у него отказали автопилот и закрылки. Sukhoi Superjet 100 налетал больше девяти кругов в зоне ожидания, пишет SHOT.

Потенциально опасная ситуация сложилась сегодня ночью. Самолёт RRJ-95, выполнявший рейс IAE9525 Новосибирск – Талакан вылетел с воздушной гавани, но спустя всего восемь минут на высоте 4,5 километра возникли неполадки: в управлении отказали закрылки, предкрылки и автопилот. Экипаж доложил диспетчерам о проблеме. Было решено продолжить полёт в зоне ожидания до выработки топлива. В итоге "Суперджет" налетал больше девяти кругов примерно за час и благополучно приземлился в аэропорту вылета.

На борту находилось 78 пассажиров, а также два пилота и два бортпроводника. Никто не пострадал, самолёт повреждений не получил. После устранения технических неполадок "Суперджет" вылетел по рейсу Новосибирск – Баку. Авиаинцидентом уже занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото © VK / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

"Прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса", — сообщили в ведомстве.