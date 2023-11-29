Самолёт из Москвы с почти пустым баком подал сигнал тревоги после отправки на третий круг над Сочи

Самолёт авиакомпании "Россия" летел из Москвы в Сочи 27 ноября. Заправка в столичном аэропорту Шереметьево производилась с расчётом на то, что в случае непредвиденных обстоятельств борт зайдёт на посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Во время полёта ничто не предвещало сложностей, однако погодные условия резко ухудшились на подлёте к Сочи: диспетчер сообщил о том, что попутный ветер набрал скорость более восьми метров в секунду, при которой посадить самолёт очень сложно. Пилоты увели судно на второй круг, но и повторная попытка провалилась из-за буйства стихии.

Перед заходом на третий круг лётчики оценили, сколько у них осталось топлива, и пришли к выводу, что его может оказаться недостаточно для новых попыток. Экипаж связался с диспетчером и сообщил о том, что запас горючего достиг аварийной отметки, а также подал сигнал MAYDAY FUEL, после чего аварийно-спасательная служба аэродрома была приведена в повышенную готовность. Ко всеобщему облегчению, как раз в этот момент непогода угомонилась и скорость ветра на момент третьего захода на посадку стихла до 4 м/с. Самолёт с 75 людьми на борту, среди которых были и дети, успешно совершил посадку. Счастливый финал случился не только благодаря тому, что стихия в последний момент сменила гнев на милость, но и за счёт грамотных действий опытных пилотов и диспетчеров. После посадки датчики самолёта показали минимальное значение оставшегося топлива, подтвердив предположение лётчиков о том, что третья попытка посадки действительно была последней.