Один из пострадавших при крушении Ан-2 на Чукотке снял видео в первые минуты после ЧП
Первые минуты после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке попали на видео
В распоряжении Лайфа появились кадры после аварийной посадки самолёта Ан-2 на Чукотке. Видео снял врио главы артели старателей "Полярная" Олег Петреченко, который в момент ЧП находился внутри кукурузника и чудом выжил.
Первые минуты после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке. Видео © LIFE
"10 ноября 24-й, ой, 2023 год... Это Володя, мы разбились на кукурузнике. Там ещё внутри лётчик", — говорит он за кадром.
Судя по видео, люди, находившиеся на борту самолёта в момент крушения, сильно пострадали. При этом от самого воздушного судна осталась буквально груда железа.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в пятницу. Самолёт Ан-2 выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек, однако в какой-то момент перестал выходить на связь и пропал. К счастью, позже кукурузник удалось отыскать. Все три человека, находившиеся на борту, пострадали, но каким-то чудом выжили. При этом спасатели сначала обнаружили лишь двоих — капитан экипажа Алексей Левин ушёл в поисках места связи, позже его тоже удалось найти. Всех отвезли в артель "Шахтёрский", откуда планировали эвакуировать санавиацией.
LIFE