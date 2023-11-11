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11 ноября, 08:27

Один из пострадавших при крушении Ан-2 на Чукотке снял видео в первые минуты после ЧП

Первые минуты после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке попали на видео

В распоряжении Лайфа появились кадры после аварийной посадки самолёта Ан-2 на Чукотке. Видео снял врио главы артели старателей "Полярная" Олег Петреченко, который в момент ЧП находился внутри кукурузника и чудом выжил.

Первые минуты после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке. Видео © LIFE

"10 ноября 24-й, ой, 2023 год... Это Володя, мы разбились на кукурузнике. Там ещё внутри лётчик", — говорит он за кадром.

Судя по видео, люди, находившиеся на борту самолёта в момент крушения, сильно пострадали. При этом от самого воздушного судна осталась буквально груда железа.

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Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в пятницу. Самолёт Ан-2 выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек, однако в какой-то момент перестал выходить на связь и пропал. К счастью, позже кукурузник удалось отыскать. Все три человека, находившиеся на борту, пострадали, но каким-то чудом выжили. При этом спасатели сначала обнаружили лишь двоих — капитан экипажа Алексей Левин ушёл в поисках места связи, позже его тоже удалось найти. Всех отвезли в артель "Шахтёрский", откуда планировали эвакуировать санавиацией.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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