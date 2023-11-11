Один из пострадавших при крушении Ан-2 на Чукотке снял видео в первые минуты после ЧП

В распоряжении Лайфа появились кадры после аварийной посадки самолёта Ан-2 на Чукотке. Видео снял врио главы артели старателей "Полярная" Олег Петреченко, который в момент ЧП находился внутри кукурузника и чудом выжил.

Первые минуты после аварийной посадки Ан-2 на Чукотке. Видео © LIFE

"10 ноября 24-й, ой, 2023 год... Это Володя, мы разбились на кукурузнике. Там ещё внутри лётчик", — говорит он за кадром.