Пропавший на Чукотке Ан-2 найден, пилоты и пассажир живы

Пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" найден. По предварительной информации, все трое — пилоты и пассажир — живы, однако получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.

"Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших собираются перевезти в Шахтёрскую артель, а утром, если позволит погода, запланируют санитарный рейс.