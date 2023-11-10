Регион

Уведомления отключены

10 ноября, 10:33

Пропавший на Чукотке Ан-2 найден, пилоты и пассажир живы

Пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" найден. По предварительной информации, все трое — пилоты и пассажир — живы, однако получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.

"Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших собираются перевезти в Шахтёрскую артель, а утром, если позволит погода, запланируют санитарный рейс.

В аэропорту Ханты-Мансийска самолёт "Аэрофлота" выкатился за пределы полосы

В аэропорту Ханты-Мансийска самолёт "Аэрофлота" выкатился за пределы полосы

Напомним, воздушное судно выполняло рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек, очевидцы в последний раз видели его неподалёку от Полярного. На борту находились три человека — командир экипажа Алексей Левин, пассажир Олег Петриченко и второй пилот, данные которого уточняются.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Чукотский автономный округ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров