На Чукотке нашли живым капитана аварийного Ан-2, который ушёл искать связь

Капитана найденного на Чукотке самолёта Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа", который ушёл с места происшествия в поисках связи, обнаружили живым. С ним всё в порядке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя артели старателей "Полярная".

По его словам, всех троих находившихся на воздушном судне прямо сейчас везут в артель "Шахтёрский", завтра, если позволит погода, их эвакуируют санавиацией. Представитель компании также отметил, что участникам поисковой операции предстоит преодолеть около 14 километров в пургу.

Напомним, утром в пятницу, 10 ноября, стало известно, что самолёт Ан-2, на борту которого было три человека, перестал выходить на связь. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек, очевидцы в последний раз видели его неподалёку от Полярного. Позднее губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолёт был найден. По его словам, спасатели обнаружили двух человек, а капитан экипажа Алексей Левин ушёл в поисках места связи. Тогда за ним и выдвинулась поисковая группа.