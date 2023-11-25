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25 ноября, 14:57

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на замёрзшую Волгу под Тверью

<p>Легкомоторный самолёт, севший на Волгу в Тверской области. Обложка © <a href="https://t.me/Tver69Live/4994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / TVER 69 LIVE | ЖИЗНЬ 69 ТВЕРИ</p>

Легкомоторный самолёт, севший на Волгу в Тверской области. Обложка © Telegram / TVER 69 LIVE | ЖИЗНЬ 69 ТВЕРИ

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на Волгу в Кимрском муниципальном округе Тверской области, сообщили в региональном главке МЧС. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

"Самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью. На борту находился один пилот, выбрался самостоятельно, покинул опасную зону. Возгорания не произошло", — говорится в опубликованном сообщении.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре уже отчитались о начале проверки по данному факту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Легкомоторный самолёт, севший на Волгу в Тверской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Легкомоторный самолёт, севший на Волгу в Тверской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Техасе самолёт рухнул на парковку оживлённой улицы и загорелся

В Техасе самолёт рухнул на парковку оживлённой улицы и загорелся

А в Челябинске сегодня совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Nord Wind, выполнявший рейс Новосибирск – Сочи. Причиной стал больной пассажир на борту, он госпитализирован.

Матвей Константинов
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