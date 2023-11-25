Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на замёрзшую Волгу под Тверью

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на Волгу в Кимрском муниципальном округе Тверской области, сообщили в региональном главке МЧС. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

"Самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью. На борту находился один пилот, выбрался самостоятельно, покинул опасную зону. Возгорания не произошло", — говорится в опубликованном сообщении.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре уже отчитались о начале проверки по данному факту. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Легкомоторный самолёт, севший на Волгу в Тверской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура