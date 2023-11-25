Самолёт экстренно посадили в Челябинске из-за больного пассажира

В Челябинске совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Nord Wind, выполнявший рейс Новосибирск – Сочи, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.

"В 6 часов 42 минуты произошла вынужденная посадка рейса № 472 по маршруту Новосибирск – Сочи по решению командира воздушного судна авиакомпании Nord Wind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу", — говорится в опубликованном сообщении.

В надзорном органе добавили, что вылет лайнера в пункт назначения запланирован на 19:00 (17:00 мск). На данный момент пассажиров размещают в гостиницах Челябинска, обращений от них не поступало. Прокуратура контролирует предоставление им услуг.