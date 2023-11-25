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25 ноября, 06:47

Самолёт экстренно посадили в Челябинске из-за больного пассажира

В Челябинске совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Nord Wind, выполнявший рейс Новосибирск – Сочи, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.

"В 6 часов 42 минуты произошла вынужденная посадка рейса № 472 по маршруту НовосибирскСочи по решению командира воздушного судна авиакомпании Nord Wind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу", — говорится в опубликованном сообщении.

В надзорном органе добавили, что вылет лайнера в пункт назначения запланирован на 19:00 (17:00 мск). На данный момент пассажиров размещают в гостиницах Челябинска, обращений от них не поступало. Прокуратура контролирует предоставление им услуг.

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А в начале ноября в аэропорту Ханты-Мансийска за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт авиакомпании "Аэрофлот". Никто не пострадал, эвакуация пассажиров произошла штатно.

Обложка ©

ТАСС / Ладислав Карпов

Матвей Константинов
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