До 2030 года в России выпустят 270 импортозамещённых МС-21

До 2030 года планируется произвести 270 гражданских отечественных самолётов МС-21. Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора "Яковлева" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Олега Нестерова, которая была продемонстрирована на Московской авиационной неделе в МАИ.

Как сообщает ТАСС, также в презентации указано, что до 2030 года будет произведено до 142 лайнеров SJ-100 и 115 Ту-214. Кроме того, планируется построить ещё 70 самолётов Ил-114.