До 2030 года в России выпустят 270 импортозамещённых МС-21
ОАК: До 2030 года планируется выпустить 270 гражданских самолётов МС-21
До 2030 года планируется произвести 270 гражданских отечественных самолётов МС-21. Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора "Яковлева" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") Олега Нестерова, которая была продемонстрирована на Московской авиационной неделе в МАИ.
Как сообщает ТАСС, также в презентации указано, что до 2030 года будет произведено до 142 лайнеров SJ-100 и 115 Ту-214. Кроме того, планируется построить ещё 70 самолётов Ил-114.
Полностью российский МС-21 будет изготовлен в 2024 году. Отечественным специалистам осталось заместить ещё 36 систем самолёта, в том числе вспомогательную силовую установку, топливные и гидравлические системы. На стадии испытаний находится 33 системы. Что касается SJ-100, то там испытания проходят 37 систем, которые требуется заместить.
Напомним, что импортозамещённый SJ-100 свой первый полёт совершил в Комсомольске-на-Амуре в конце лета. Опытный образец выпустил центр ПАО "Яковлев". Также Лайф писал, что новый российский самолёт МС-21 оказался в два раза дешевле "боинга". Его стоимость для авиакомпаний составит 3,2 миллиарда рублей.
ТАСС / Эрик Романенко