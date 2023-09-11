Названа дата первого полёта импортозамещённого МС-21

Первый полёт российского среднемагистрального узкофюзеляжного самолёта МС-21 после импортозамещения планируется провести до конца 2023 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 11 сентября, гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В Иркутске готовятся одновременно два самолёта в импортозамещённом лице. Первый вылет мы ожидаем до конца текущего года, второй — в первом квартале 2024 года", — анонсировал он в интервью телеканалу "Россия 24".