Названа дата первого полёта импортозамещённого МС-21
Гендиректор ОАК Слюсарь: Импортозамещённый МС-21 совершит первый полёт в 2023-м
Первый полёт российского среднемагистрального узкофюзеляжного самолёта МС-21 после импортозамещения планируется провести до конца 2023 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 11 сентября, гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В Иркутске готовятся одновременно два самолёта в импортозамещённом лице. Первый вылет мы ожидаем до конца текущего года, второй — в первом квартале 2024 года", — анонсировал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Напомним, что в конце лета свой первый полёт совершил в Комсомольске-на-Амуре импортозамещённый SJ-100. Опытный образец был выпущен центром ПАО "Яковлев". А ранее стало известно, что новый российский самолёт МС-21 оказался в два раза дешевле "боинга". Его стоимость для авиакомпаний составит 3,2 миллиарда рублей.